Emre Çolak serbest kaldı
Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Wahda forması giyen Emre Çolak kulübü tarafından serbest bırakıldı. Tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye dönmek istediği konuşuluyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Wahda ile sözleşme imzalayan Emre Çolak'ta flaş bir gelişme yaşandı.
28 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratının 6. ayında serbest kalması dikkat çekti. Emre'nin Türkiye'ye dönmek istediği konuşuluyor.
Orta sahada forma giyen Emre Çolak, A Milli Futbol Takımı ile dört maça çıkmıştı.
- 08.06.2019
- Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
- Arsenal açıkladı! 7 isimle yollar ayrıldı
- Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
- Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Emre Çolak serbest kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.