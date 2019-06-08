Emre Çolak serbest kaldı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Wahda ile sözleşme imzalayan Emre Çolak'ta flaş bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratının 6. ayında serbest kalması dikkat çekti. Emre'nin Türkiye'ye dönmek istediği konuşuluyor.

Orta sahada forma giyen Emre Çolak, A Milli Futbol Takımı ile dört maça çıkmıştı.



