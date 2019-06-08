Emre Çolak serbest kaldı
08 Haziran 2019, Cumartesi
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serbest kaldı

Emre Çolak serbest kaldı

altyapısından yetişen ve son olarak ekiplerinden Al Wahda forması giyen kulübü tarafından serbest bırakıldı. Tecrübeli oyuncunun 'ye dönmek istediği konuşuluyor.

'ın altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında ekibi Al Wahda ile sözleşme imzalayan 'ta flaş bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratının 6. ayında serbest kalması dikkat çekti. Emre'nin 'ye dönmek istediği konuşuluyor.

Orta sahada forma giyen Emre Çolak, A Milli Futbol Takımı ile dört maça çıkmıştı.


  1. 08.06.2019
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