Göztepe'de Mevlüt iddiası
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'de Mevlüt iddiası

Göztepe'de Mevlüt iddiası

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Süper Lig ekibi 'nin, geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren golcü futbolcu ile ilgilendiği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen 'nin dış transfer arayışında santrfor 'i gündemine aldığı iddia edildi.

Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt'ün bonservisini almak isterken, Evkur ve Aytemiz Alanyaspor'un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. Fransa doğumlu Mevlüt, 35 kez A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı taşıdı.



Kaynak: DHA
  1. 08.06.2019
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