Göztepe'de Mevlüt iddiası
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Süper Lig ekibi Göztepe'nin, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren golcü futbolcu Mevlüt Erdinç ile ilgilendiği ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Göztepe'nin dış transfer arayışında santrfor Mevlüt Erdinç'i gündemine aldığı iddia edildi.
Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt'ün bonservisini almak isterken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.
Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. Fransa doğumlu Mevlüt, 35 kez A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı taşıdı.
Kaynak: DHA
- 08.06.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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