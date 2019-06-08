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Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra...
Transfer döneminin açılmasıyla birçok yıldız ismin gideceği adres netleşmeye başladı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun formasını giydiği İspanyol devi Atletico Madrid Türkiye'den bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.
8 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
Güncelleme: 08.06.2019 17:21
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Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra
İspanyol devi Atletico Madrid transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.
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Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra
Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın formasını giydiği ekip Türkiye'den bir isim daha gündemine aldı.
Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra
İspanyol basınında çıkan haberlerin ardından Atletico Madrid taraftarını da heyecan sardı.
Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra
İşte detaylar...
Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra
Transferde adı Atletico Madrid'le anılan Eljif Elmas, İspanya'da heyecan yarattı.