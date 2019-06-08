Atletico Madrid'de büyük heyecan! Arda ve Emre'den sonra...

Transfer döneminin açılmasıyla birçok yıldız ismin gideceği adres netleşmeye başladı. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun formasını giydiği İspanyol devi Atletico Madrid Türkiye'den bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

8 Haziran 2019 Cumartesi 15:27 Güncelleme: 08.06.2019 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





