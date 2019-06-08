Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli
Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe, taraftarlarına yaşattığı hayal kırıklığını unutturmak için transferde harekete geçti. İlk transferini forvet hattına yapan sarı-lacivertliler, genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
8 Haziran 2019 Cumartesi 13:57
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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor...
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Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları yeniden yaşamak istemiyor.
Sezon öncesi Bayern Münih'in düzenlediği hazırlık turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Frey...
Kanarya'nın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, genç yıldızın transferi resmileşti.