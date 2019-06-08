Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe, taraftarlarına yaşattığı hayal kırıklığını unutturmak için transferde harekete geçti. İlk transferini forvet hattına yapan sarı-lacivertliler, genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

8 Haziran 2019 Cumartesi 13:57
Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları yeniden yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Sezon öncesi Bayern Münih'in düzenlediği hazırlık turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Frey...

Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! İşte bonservis bedeli

Kanarya'nın bir forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, genç yıldızın transferi resmileşti.

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