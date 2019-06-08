Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

Spor Toto Süper Lig'e geniş bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İsmail Köybaşı ile vedaşan Hasan Ali'nin takımdan ayrılacağı dedikodularının yayılmasının ardından Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
8 Haziran 2019 Cumartesi 13:00
Güncelleme: 08.06.2019 13:00
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi geniş bir kadroyla lige start vermek istiyor.
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Transfer sezonunun açılmasıyla, görüşmelerine hız veren sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'la ilgilenmesinin ardında Fenerbahçe sol bek arayışlarına başladı.
İsmail Köybaşı ile vedalaşan, Hasan Ali Kaldırım'ın da takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sol bek için genç bir isim gündeme geldi.
Yeni sezon kampına transferleri yetirştirmek isteyen Kanarya'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.