Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

Spor Toto Süper Lig'e geniş bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İsmail Köybaşı ile vedaşan Hasan Ali'nin takımdan ayrılacağı dedikodularının yayılmasının ardından Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
8 Haziran 2019 Cumartesi 13:00 Güncelleme: 08.06.2019 13:00
Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

Fenerbahçe yeni sezon öncesi geniş bir kadroyla lige start vermek istiyor.

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Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

Transfer sezonunun açılmasıyla, görüşmelerine hız veren sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'la ilgilenmesinin ardında Fenerbahçe sol bek arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

İsmail Köybaşı ile vedalaşan, Hasan Ali Kaldırım'ın da takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sol bek için genç bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

Yeni sezon kampına transferleri yetirştirmek isteyen Kanarya'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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