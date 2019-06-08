Fenerbahçe'ye süper yetenek! Maden buldular

Spor Toto Süper Lig'e geniş bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İsmail Köybaşı ile vedaşan Hasan Ali'nin takımdan ayrılacağı dedikodularının yayılmasının ardından Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

8 Haziran 2019 Cumartesi 13:00 Güncelleme: 08.06.2019 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





