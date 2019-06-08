Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe... - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Sezon başında Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
8 Haziran 2019 Cumartesi 11:36 Güncelleme: 08.06.2019 12:03
Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Bu sezon hücum bölgesinde oldukça fazla sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler önceliği forvet transferine verdi.

Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, İngiliz kulübüne geri döndü.

Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Bafetimbi Gomis'ten flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Slimani ile birlikte sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen Michael Frey ise satış listesine konuldu.

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