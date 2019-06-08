Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Serie A'ya yükselen Lecce'nin ardından bir İtalyan takımı daha devreye girdi. İşte detaylar...
8 Haziran 2019 Cumartesi 11:31 Güncelleme: 08.06.2019 11:31
Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Sarı lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Ozan daha sonra Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Ozan'la ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

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Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Daha önce Serie A'ya çıkan Lecce'nin talip olduğu Ozan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı.

Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı genç futbolcunun geleceği merak konusu.

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