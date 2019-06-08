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Lecce'den sonra Ozan Tufan'a İtalya'dan bir talip daha çıktı
Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Serie A'ya yükselen Lecce'nin ardından bir İtalyan takımı daha devreye girdi. İşte detaylar...
8 Haziran 2019 Cumartesi 11:31 Güncelleme: 08.06.2019 11:31
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Ozan'la ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
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