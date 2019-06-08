Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu. Ben Arfa ile ilgili resmi açıklama geldi...