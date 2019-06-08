Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu. Ben Arfa ile ilgili resmi açıklama geldi...

8 Haziran 2019 Cumartesi 09:18 Güncelleme: 08.06.2019 09:23
Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.

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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için "14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız ismin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe taraftarı da yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi bekliyordu.

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