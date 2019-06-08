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Hatem Ben Arfa transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe taraftarı günlerdir Ben Arfa'nın transfer haberini merak ediyor ve araştırıyordu. Ben Arfa ile ilgili resmi açıklama geldi...
8 Haziran 2019 Cumartesi 09:18
Güncelleme: 08.06.2019 09:23
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ederken takımı hücumda ayağa kaldıracak bir ismi kadrosuna katmak istiyordu.
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Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
Fransız sportif direktör, Hatem Ben Arfa için "14 yaşından beri tanıyorum ve çok beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da yeteneklerinden faydalanmak istediği yıldız ismin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe taraftarı da yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi bekliyordu.