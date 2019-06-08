Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendirirken, teknik direktör Ersun Yanal yeni sezonda iki isimle çalışmak istemediğini yönetime iletti.