Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendirirken, teknik direktör Ersun Yanal yeni sezonda iki isimle çalışmak istemediğini yönetime iletti.

8 Haziran 2019 Cumartesi 08:16 Güncelleme: 08.06.2019 08:18
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustadter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail takımdan ayrıldı.

Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor...

Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in ise bir sezon daha takımda kalması bekleniyor.

Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

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