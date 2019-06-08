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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Sil baştan kadro hazırlığındaki Fenerbahçe, bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendirirken, teknik direktör Ersun Yanal yeni sezonda iki isimle çalışmak istemediğini yönetime iletti.
8 Haziran 2019 Cumartesi 08:16
Güncelleme: 08.06.2019 08:18
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Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.
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Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustadter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail takımdan ayrıldı.
Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
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Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
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Ersun Yanal'dan flaş karar! 2 ismi takımda görmek istemiyor
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