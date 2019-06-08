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Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yerli transferine yöneldi. İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim...
8 Haziran 2019 Cumartesi 15:21
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Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.
Takımdaki eksikleri belirleyen tecrübeli teknik adam, gidecek ve gelecek oyuncuların listesini yönetime bildirdi.
Mali açıdan sıkıntılı bir dönem yaşayan ve transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı ve performansıyla beğeni toplayan Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Sözleşmesi biten ve kiralık futbolculara ağırlık vermesi beklenen Beşiktaş'ta gözler yerli transferine çevrildi...