Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yerli transferine yöneldi. İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim...
8 Haziran 2019 Cumartesi 15:21
Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Takımdaki eksikleri belirleyen tecrübeli teknik adam, gidecek ve gelecek oyuncuların listesini yönetime bildirdi.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Mali açıdan sıkıntılı bir dönem yaşayan ve transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı ve performansıyla beğeni toplayan Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! İşte Abdullah Avcı'nın listesindeki 5 isim

Sözleşmesi biten ve kiralık futbolculara ağırlık vermesi beklenen Beşiktaş'ta gözler yerli transferine çevrildi...

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