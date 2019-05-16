Brezilyalı futbolcudan Dünya Kupası rekoru
Kadınlar Brezilya Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna seçilen Formiga, FIFA Dünya Kupası'na 7 kez katılan tek futbolcu unvanını elde etti.
Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.
41 yaşındaki orta saha oyuncusu Formiga, Japon Homare Sawa'yı geçerek 7 kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan ilk futbolcu rekorunu kırdı.
Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Formiga, maçlarda süre alması halinde Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu rekorunun da sahibi olacak.
Erkeklerde Meksikalı Rafael Marquez ve Antonio Carbajal ile Alman Lothar Matthaus, 5 kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda rekoru paylaşıyor.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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