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17 Mayıs 2019, Cuma
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Brezilyalı futbolcudan rekoru

Brezilyalı futbolcudan Dünya Kupası rekoru

Kadınlar Milli Takımı'nın kadrosuna seçilen Formiga, 'na 7 kez katılan tek futbolcu unvanını elde etti.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'da 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar 'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.

41 yaşındaki orta saha oyuncusu Formiga, Japon Homare Sawa'yı geçerek 7 kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan ilk futbolcu rekorunu kırdı.

Saint-Germain'de () forma giyen Formiga, maçlarda süre alması halinde Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu rekorunun da sahibi olacak.

Erkeklerde Meksikalı Rafael Marquez ve Antonio Carbajal ile Alman Lothar Matthaus, 5 kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda rekoru paylaşıyor.

  1. 17.05.2019
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