Demirören Grubu'ndan 'İDDAA' açıklaması
05 Mart 2019, Salı
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'ndan '' açıklaması

Demirören Grubu'ndan 'İDDAA' açıklaması

Türkiye alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı.

Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada 'nın 'na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.

Demirören Grubu'ndan yapılan açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur. Demirören Grubu yönetimi İDDİA'yı 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren devralacaktır" denildi.

  1. 05.03.2019
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