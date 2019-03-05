Demirören Grubu'ndan 'İDDAA' açıklaması

Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada İDDAA'nın Demirören Grubu'na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.



Demirören Grubu'ndan yapılan açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur. Demirören Grubu yönetimi İDDİA'yı 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren devralacaktır" denildi.