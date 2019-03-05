Demirören Grubu'ndan 'İDDAA' açıklaması
Türkiye alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı.
Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada İDDAA'nın Demirören Grubu'na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.
Demirören Grubu'ndan yapılan açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur. Demirören Grubu yönetimi İDDİA'yı 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren devralacaktır" denildi.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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