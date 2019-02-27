Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? El Clasico yayın bilgileri... 
27 Şubat 2019, Çarşamba
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maçı ne zaman? yayın bilgileri...

Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? El Clasico yayın bilgileri...

ile bu defa 'nda karşı karşıya geliyor. Hafta sonunda ligde de karşı karşıya gelecek olan iki takım, önce Kral Kupası'nda kozlarını paylaşacak. İki takıma ve müsabakaya dair ayrıntıların yanı sıra ilk 11'ler ile karşılaşmanın yayın bilgileri de haberimizde...

, İspanya yarı final rövanş maçında 'yı konuk ediyor. 'daki maç 1-1 sona ermişti. Hafta sonu ligde de karşı karşıya gelecek olan iki takım, önce Kral Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Peki Real Madrid Barcelona maçı ne zaman? İşte yanıtı...

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım 27 Şubat Çarşamba günü, TSİ 23:00'te, Santiago Bernabeu'da karşılaşacak. Dev maçın 'de yayıncısı henüz bulunmuyor. Azeri kanalı İdman TV maçı canlı yayınlayacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Real Madrid'de Marcos Llorente, maçtan önce yapılan idmanlardaki tek eksik. Isco'nun durumu belirsiz olsa da, maç saatine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Barcelona'da uzun süreli sakatlıkları olan Rafinha ve Jasper Cillessen, derbide sahaya çıkamayacaklar. Clement Lenglet'nin de hastalığı sebebiyle forma giymesi beklenmiyor.

Diz bağlarında zorlanma bulunan Arthur'un, maça yetiştirilmeye çalışılsa da, riske edilmesi beklenmiyor.

İki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Lucas, Vinicius, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez.

Bir önceki Kral Kupası'nı finalde Sevilla'yı 5-0 yenerek müzesine götüren Barcelona, en büyük rakibini eleyerek bir kez daha kupanın en büyük favorisi konumuna gelmek istiyor.

Madrid cephesi ise geçtiğimiz sezon kupada Leganes'e karşı alınan şok yenilginin arkasından elenmişti. Bu sezon ligde zirve yarışına çok fazla dahil olamayan Real Madrid, alabileceği diğer kupaları kazanma hedefinde.

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  1. 27.02.2019
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