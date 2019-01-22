İzmir'de Yıldırım Uran üzüntüsü
22 Ocak 2019, Salı
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'de üzüntüsü

İzmir'de Yıldırım Uran üzüntüsü

Türk futbolu ve , 'ın vefatıyla önemli bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

'de geçen hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün 63 yaşında hayata gözlerine yuman 'ın ölümü görev aldığı kulüpler başta olmak üzere tüm camiasını derinden etkiledi. Uran için 1987'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İzmirspor başta olmak üzere Altay, Altınordu, Akhisarspor, , Karşıyaka, , , Denizlispor, Uşakspor, Manisaspor, Büyükşehir Belediyespor, , ve Fethiyespor gibi kulüpler taziye mesajı yayımladı. Yıldırım Uran kariyerinde 22 farklı kulüpte teknik direktörlük ve antrenörlük görevi üstlendi.

Ege'de birçok 2'nci Lig ve 1'inci Lig ekiplerinde çalışan Yıldırım Uran, 1999-2000 sezonun başında devraldığı Siirtspor'un 1'inci Lig'i ikinci sırada bitirip 'e yükselmesini sağladı. 1955 doğumlu Yıldırım Uran, 2008 yılından bu yana çeşitli takımlarda İzmirspor döneminden öğrencisi olan 'nun yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu. Hamzaoğlu'yla uzun süre Akhisarspor, 2014-15 sezonunda ise Galatasaray'da görev yaparak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Uran, son olarak Antalyaspor'da çalıştı. Yıldırım Uran'ın cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilecek.

  1. 22.1.2019 12:25
  2. Güncelleme: 22.1.2019 13:50
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