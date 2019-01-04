Geçit vermeyiz
Spor Bakanı Kasapoğlu, amatör ligde 17 yaşındaki taraftarın vefat ettiği olayla ilgili, “Sporu şiddete teslim etmeyiz” dedi.
İKİ DEVLET TEK MİLLET
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile Azerbaycan'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı'nın maçında başlama vuruşunu yaptı. Müsabaka 4-4 eşitlikle biterken Bakan Kasapoğlu, Azeri heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bizler kardeşiz. İlişkilerimizi, çalışmalarımızı daha da arttıracağız. İki devlet, tek millet bir arada" diye konuştu.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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