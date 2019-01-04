Geçit vermeyiz – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Geçit vermeyiz

Kasapoğlu, amatör ligde 17 yaşındaki taraftarın vefat ettiği olayla ilgili, “Sporu şiddete teslim etmeyiz” dedi.

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor karşılaşmalarında yaşanan şiddet olayları hakkında konuştu. Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasındaki amatör lig maçı öncesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in durumuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Amatör veya profesyonel, büyük ya da küçük, semt veya şehir takımlarının taraftarlığının bir gönül işi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bu gönüllük ve sevda üzerine tek taraflı ilişkinin yozlaştırılması, başka mecralara çekilmesine karşıyız. Gencecik bir can daha yitti ne uğruna? Bazı kulüp yönetimleri, taraftar grupları, kendi çıkarları uğruna tribünleri ateşe atıyor. Taraftar 'ölmeye ölmeye geldik' diye bağırıyor, niye öleceksiniz! Keyif alınacak bir ortamı terörize etmenin tek sebebi bazılarının çıkarları uğruna tetikçilik yapmaktır. Bunlarla mücadele için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

İKİ DEVLET TEK MİLLET
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 'ın Karabağ Gaziler Ampute Futbol Takımı'nın maçında başlama vuruşunu yaptı. Müsabaka 4-4 eşitlikle biterken , Azeri heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bizler kardeşiz. İlişkilerimizi, çalışmalarımızı daha da arttıracağız. İki devlet, bir arada" diye konuştu.
  1. 4.1.2019
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