Sporda bugün
SÜPER LİG
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)
BEŞİKTAŞ
- Günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlı ekip, Malmö maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar)
17.30 Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe(Cebeci Spor Kompleksi)
EFELER LİGİ
14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)
16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)
17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ
12:00 Eczacıbaşı VitrA - Praia Clube (3.'lük-4.'lük maçı)
15:00 VakıfBank - Minas Tenis Clube (FİNAL)
AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI
Türkiye Erkek ve Kadın Kros Milli Takımları, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25'inci Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sporcularımız ve yarışacağı kategoriler şöyle;
U20 Kadınlar: Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl
U20 Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir
U23 Kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku, Burcu Subatan
U23 Erkekler: Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz
Büyük Kadınlar: Yasemin Can, Tubay Erdal, Özlem Kaya
Büyük Erkekler: Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Cihat Ulus
LİBERTADORES KUPASI FİNALİ
22.30 Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 9.12.2018 10:01
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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