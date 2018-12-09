Sporda bugün

SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)

BEŞİKTAŞ

- Günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlı ekip, Malmö maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar)

17.30 Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe(Cebeci Spor Kompleksi)

EFELER LİGİ

14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)

17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ

12:00 Eczacıbaşı VitrA - Praia Clube (3.'lük-4.'lük maçı)

15:00 VakıfBank - Minas Tenis Clube (FİNAL)

AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI

Türkiye Erkek ve Kadın Kros Milli Takımları, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25'inci Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sporcularımız ve yarışacağı kategoriler şöyle;

U20 Kadınlar: Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl

U20 Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir

U23 Kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku, Burcu Subatan

U23 Erkekler: Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz

Büyük Kadınlar: Yasemin Can, Tubay Erdal, Özlem Kaya

Büyük Erkekler: Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Cihat Ulus

LİBERTADORES KUPASI FİNALİ

22.30 Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.