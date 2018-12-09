Sporda bugün – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
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Sporda bugün

Sporda bugün

SÜPER LİG
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe ( Akhisar)


- Günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlı ekip, Malmö maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği ( Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni )

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar)
17.30 Afyon Belediyespor-Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol (Prof. Dr. )
20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe(Cebeci Spor Kompleksi)

EFELER LİGİ
14.00 Halkbank-Arkas Spor ()
15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)
16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)
17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ
12:00 Eczacıbaşı VitrA - Praia Clube (3.'lük-4.'lük maçı)
15:00 VakıfBank - Minas Tenis Clube (FİNAL)

AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI
Türkiye Erkek ve Kadın Kros Milli Takımları, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25'inci Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sporcularımız ve yarışacağı kategoriler şöyle;
U20 Kadınlar: Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl
U20 Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir
U23 Kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku, Burcu Subatan
U23 Erkekler: Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz
Büyük Kadınlar: Yasemin Can, , Özlem Kaya
Büyük Erkekler: Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Cihat Ulus

LİBERTADORES KUPASI FİNALİ
22.30 Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

  1. 9.12.2018 10:01
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