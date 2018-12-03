UEFA Uluslar Ligi Finalleri belli oldu
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Uluslar Ligi Finalleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi Finalleri belli oldu

finalde Portekiz- ve - maçları oynanacak.

Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.

İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile , ile de eşleşti.

finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3'üncülük maçı ise 9 Haziran 2019'da oynanacak.

Karşılaşmalara, Portekiz'deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak.

  1. 3.12.2018 16:53
  2. Güncelleme: 3.12.2018 17:09
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