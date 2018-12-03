UEFA Uluslar Ligi Finalleri belli oldu
Yarı finalde Portekiz-İsviçre ve Hollanda-İngiltere maçları oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.
İlk kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura çekimi sonucunda, Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.
Yarı finaller 5-6 Haziran 2019, final ve 3'üncülük maçı ise 9 Haziran 2019'da oynanacak.
Karşılaşmalara, Portekiz'deki Dragao ve Afonso Henriques statları ev sahipliği yapacak.
- 3.12.2018 16:53
- Güncelleme: 3.12.2018 17:09
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 2
Yorum
bjk advers Mahşerin 4 atlısına ne dersiniz Başakşehir Kasımpaşa Beşiktaş ve Trabzonspor ! Bundan sonraki sezonlar için bu 4 takımın amansız mücadelesi.
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Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!
Toplam 2
Yorum
sehmuz koskaca fb ne hale getırdınız kaptan hasan alı ya takımı bır atesle kaptan oldugunu gorelım bıraz bagır cagır yenılgıyı kabul edıyorsun
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