Bolt'a Malta ekibinden teklif
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Bolt'a ekibinden teklif

    Bolt'a Malta ekibinden teklif

    Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter 'a, ekibi Valletta'dan profesyonel sözleşme teklifi geldi.

    Kulübün üst yöneticilerinden Ghasston Slimen, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bolt'a iki yıllık profesyonel sözleşme teklif ettiklerini belirterek, "Şampiyonlar, Valletta'da her zaman mutlulukla karşılanır. Teklifimizi ilettik ve bekliyoruz. İmkansız diye bir seçenek yoktur." ifadelerini kullandı.

    Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt'un menajeri Tony Rallis ise teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

    Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

    Usain Bolt'tan iki gol birden!
    1. 16.10.2018 10:37
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