Löw: Türkiye hak etmişti" – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Löw: hak etmişti"

    Löw: <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> hak etmişti"

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw bile 'nin hak ettiğini söyledi.

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw bile 'nin hak ettiğini söyledi. Löw, "Biz çok seviniyoruz. Müthiş bir görev olacak. 'yi de tebrik etmek gerekir. Bir turnuva yapması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle bir karar verildi bilmyorum. Ama tanıtım filminizden inanılmaz etkilendim. Her şeyiyle hak etmiştiniz ama biz kazandık." dedi. Löw, ile görüşmek istediğini de kabul etti, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

    1. 28.9.2018
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