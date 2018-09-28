Löw: Türkiye hak etmişti"
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw bile Türkiye'nin hak ettiğini söyledi.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw bile Türkiye'nin hak ettiğini söyledi. Löw, "Biz çok seviniyoruz. Müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik etmek gerekir. Bir turnuva yapması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle bir karar verildi bilmyorum. Ama tanıtım filminizden inanılmaz etkilendim. Her şeyiyle hak etmiştiniz ama biz kazandık." dedi. Löw, Mesut Özil ile görüşmek istediğini de kabul etti, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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