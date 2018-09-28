Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw bile Türkiye'nin hak ettiğini söyledi. Löw, "Biz çok seviniyoruz. Müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik etmek gerekir. Bir turnuva yapması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle bir karar verildi bilmyorum. Ama tanıtım filminizden inanılmaz etkilendim. Her şeyiyle hak etmiştiniz ama biz kazandık." dedi. Löw, Mesut Özil ile görüşmek istediğini de kabul etti, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.