Mafya devrede – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Mafya devrede

    Mafya devrede

    Eski ’lı ’a, 2012’de yapılan karaciğer naklinde organ mafyasının devreye girdiği iddia edildi

    BARCELONA'nın eski sol beki Eric Abidal, Nisan 2012'de bir geçirmiş ve nakledilen parçanın futbolcunun kuzeninden alındığı kaydedilmişti. İspanyol basını ise dün şok bir iddia ortaya attı. Para aklama suçundan yargılanan Barça'nın eski başkanı Sandro Rosell'in basına sızan bir telefon görüşmesi kaydı futbol dünyasında şok etkisi yarattı. El Confidencial adlı dijital gazetenin okuyucularıyla paylaştığı belgeye göre Abidal'ın geçirdiği için bulunan parça bir organ mafyasından temin edildi! Rosell'in Nisan 2017'de bir kişiyle yaptığı görüşmeye ait kayıtlarda Abidal'a yapılan organ naklinin yasa dışı yollarla gerçekleştiğini doğruladığı yazıyor.
    1. 5.7.2018
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