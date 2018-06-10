Spor camiası Erdoğan Demirören’in cenazesinde buluştu
İş adamı Erdoğan Demirören’in vefatının ardından spor camiasından birçok isim, Fatih Camii’nden kaldırılan cenazede bir araya geldi.
Okan Buruk: "Çok değerli bir insanı kaybettik"
Cenaze töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Çok değerli bir insanı kaybettik. Türkiye ve Türk sporu için çok değerliydi. Demirören ailesinin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.
Mete Kalkavan: "İş ve spor dünyasının sevilen ismiydi"
Cenaze töreninde hazır bulunan hakem Mete Kalkavan ise, "Hepimizin başı sağ olsun. İş ve spor dünyasının sevilen bir ismiydi. Biz de ona son borcumuzu vermek için geldik. Allah nur içinde yatırsın" şeklinde konuştu.
Ogün Temizkanoğlu: "Türkiye'nin başı sağ olsun"
Eski milli futbolcu Ogün Temizkanoğlu da Erdoğan Demirören hakkında şunları söyledi:
"Önemli bir ismi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Demirören ailesine baş sağlığı diliyorum. Baba kaybetmek çok kolay değil. Allah sabırlar versin. Türkiye'nin başı sağ olsun."
Cenaze töreninde yer alan bir diğer isim eski file bekçisi Rüçtü Reçber ise Demirören'in güzel bir insan olduğunu söyleyerek, rahmet dileklerinde bulundu.
- 10.6.2018 15:13
-
Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
-
Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
-
Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Spor camiası Erdoğan Demirören’in cenazesinde buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.