Nuri Şahin Harvard'da derslere başladı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Harvard'da derslere başladı

    Nuri Şahin Harvard'da derslere başladı
    BORUSSİA Dortmund forması giyen milli futbolcu , 'ndeki okulda ilk iki gününü sosyal medyadan paylaştı. 29 yaşındaki yıldız, nisan ayı sonunda kabul edildiği Harvard'da İşletme bölümünde eğitim görüyor.
    1. 1.6.2018
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