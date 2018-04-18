Bayern Münih'te yıldız oyuncu sezonu kapattı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'te yıldız oyuncu sezonu kapattı

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>'te yıldız oyuncu sezonu kapattı

    ekibi 'in Şilili futbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    ekibi 'in Şilili futbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Orta sahada görev yapan Vidal, Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde temsilcisi ile eşleşen 'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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