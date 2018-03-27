Hangisi önde?
Ligin geriye kalan haftalarında gol krallığı ünvanı için büyük bir yarış olacak. Golcüler, attıkları goller ile takımlarına yardımcı olmaya devam ediyor. İşte golcülerin attıkları gol sayısının takımlarının attıkları gol sayısına oranı...
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:02
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
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