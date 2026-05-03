STRASBOURG - TOULOUSE maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle)

Ligue 1'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Strasbourg ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Lorient galibiyetiyle moral bulan Strasbourg, sahasında Monaco ile berabere kalan Toulouse karşısında galibiyet arıyor. Maç öncesinde futbolseverler "Strasbourg - Toulouse maçı saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izleme linki var mı?" sorularını araştırıyor. İşte Strasbourg - Toulouse maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...
STRASBOURG - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ligue 1'in 32. haftasındaki bu çekişmeli mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) saat 18:15'te (TSİ) başlayacak.
STRASBOURG - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa Ligi mücadelesi beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
MAÇIN CANLI İZLEME LİNKİ
Strasbourg Alsace-Toulouse FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
TAKIMLARDA SON DURUM
Son maçında Lorient'i 3-2 mağlup ederek sekizinci sıraya yerleşen Strasbourg, Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tutmak için evinde hata yapmak istemiyor. Monaco karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından onuncu sırada yer alan konuk ekip, Strasbourg deplasmanında galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Strasbourg muhtemel 11: Penders, Mwaga, Hogsberg, Doukoure, Luis, El Mourabet, Oyedele, Yassine, Amo-Ameyaw, Nanasi, Enciso
Toulouse muhtemel 11: Restes, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibe, Diop, Casseres, Methalie, Donnum, Hidalgo, Russell-Rowe
