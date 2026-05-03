Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1 STRASBOURG - TOULOUSE maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle)

STRASBOURG - TOULOUSE maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı İzle)

Fransa Ligue 1’de Strasbourg ile Toulouse karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda önemli bir maça çıkacak olan Strasbourg, sahasında Toulouse’u mağlup ederek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise “Strasbourg - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Strasbourg - Toulouse maçı canlı nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte Strasbourg - Toulouse maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel kadrolar ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:36
Strasbourg - Toulouse maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Ligue 1'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Strasbourg ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Lorient galibiyetiyle moral bulan Strasbourg, sahasında Monaco ile berabere kalan Toulouse karşısında galibiyet arıyor. Maç öncesinde futbolseverler "Strasbourg - Toulouse maçı saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izleme linki var mı?" sorularını araştırıyor. İşte Strasbourg - Toulouse maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...

STRASBOURG - TOULOUSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 32. haftasındaki bu çekişmeli mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) saat 18:15'te (TSİ) başlayacak.

STRASBOURG - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi mücadelesi beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

MAÇIN CANLI İZLEME LİNKİ

Strasbourg Alsace-Toulouse FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TAKIMLARDA SON DURUM

Son maçında Lorient'i 3-2 mağlup ederek sekizinci sıraya yerleşen Strasbourg, Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tutmak için evinde hata yapmak istemiyor. Monaco karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından onuncu sırada yer alan konuk ekip, Strasbourg deplasmanında galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg muhtemel 11: Penders, Mwaga, Hogsberg, Doukoure, Luis, El Mourabet, Oyedele, Yassine, Amo-Ameyaw, Nanasi, Enciso

Toulouse muhtemel 11: Restes, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibe, Diop, Casseres, Methalie, Donnum, Hidalgo, Russell-Rowe

