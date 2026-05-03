Ziraat Türkiye Kupası
Paris FC - Brest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Brest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LIGUE 1'DE KRİTİK PAZAR! Paris FC, geçen haftaki Lille mağlubiyetinin ardından Stade Brest 29 karşısında yaralarını sarmak istiyor. 3 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak olan mücadele, iki takımın ligdeki sıralamasını doğrudan etkileyecek. Peki, Paris FC - Stade Brest 29 maçı hangi kanalda? İşte dev maçın saati ve canlı izle linki...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:37
Paris FC - Brest maçını takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de orta sıraların savaşı! Geçen hafta Lille karşısında aldığı mağlubiyetle 12. sıraya gerileyen Paris FC, evinde 11. sıradaki Stade Brestois'i ağırlıyor. İki takımın da üst sıralara tırmanma hedefinde olduğu mücadele öncesi "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt buldu. İşte Antoine Kombouare yönetimindeki Paris ekibi ile Brest arasındaki maçın canlı yayın detayları...

PARIS FC - STADE BREST 29 MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak bu zorlu mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma 18:15'te başlayacak.

PARIS FC - STADE BREST 29 MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fransa Ligi heyecanı Türkiye'de beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi hedefindeki Lille'e evinde 1-0 mağlup olan Paris temsilcisi, 12. sıraya kadar geriledi. Antoine Kombouare yönetimindeki ekip, taraftarı önünde bu mağlubiyeti telafi ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Lens ile gol düellosuna sahne olan maçta 3-3 berabere kalan Brest, 11. sıradaki yerini koruyor. Averaj farkıyla Paris Saint-Germain'in hemen üzerinde bulunan konuk ekip, Paris deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

PARIS FC - BREST MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

