CANLI | Lyon - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Rennes maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi savaşı! Lig tablosunda 3. sırada bulunan Lyon, hemen ardındaki Rennes ile aradaki 1 puanlık farkı korumak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Geçen hafta Auxerre karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak isteyen Lyon'un bu kritik sınavı için "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. İşte Lyon - Rennes maçının canlı yayın detayları...

LYON - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasındaki bu kritik zirve mücadelesi 3 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te (TSİ) başlayacak.

LYON - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan beIN Sports, bu önemli karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçen hafta Auxerre deplasmanında 3-2 mağlup olarak yara alan Lyon, buna rağmen 3. sıradaki yerini koruyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılmayı hedefleyen Lyon, evinde kazanarak Rennes ile farkı açmak istiyor. Son maçında Nantes'ı 2-1 mağlup ederek Lyon'un sadece 1 puan gerisine (4. sıra) yerleşen Rennes, bu deplasmandan galibiyetle dönerek rakibini geçmeyi ve Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi amaçlıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lyon muhtemel 11: Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Endrick, Tolisso, Moreira, Yaremchuk

Rennes muhtemel 11: Samba, Seidu, Boudlal, Brassier, Merlin, Blas, Rongier, Camara, Al-Taamari, Embolo, Lepaul

LYON - RENNES MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ