CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 CANLI | Lyon - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Lyon - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1'in 32. haftasında Lyon ve Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti için karşı karşıya geliyor. 3 Mayıs Pazar günü saat 21:45'te başlayacak olan mücadele, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor. Peki, Lyon - Rennes maçı hangi kanalda? İşte dev maçın saati, yayıncısı ve canlı izle linki...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:38
CANLI | Lyon - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Rennes maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi savaşı! Lig tablosunda 3. sırada bulunan Lyon, hemen ardındaki Rennes ile aradaki 1 puanlık farkı korumak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Geçen hafta Auxerre karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak isteyen Lyon'un bu kritik sınavı için "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. İşte Lyon - Rennes maçının canlı yayın detayları...

LYON - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasındaki bu kritik zirve mücadelesi 3 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te (TSİ) başlayacak.

LYON - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan beIN Sports, bu önemli karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçen hafta Auxerre deplasmanında 3-2 mağlup olarak yara alan Lyon, buna rağmen 3. sıradaki yerini koruyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılmayı hedefleyen Lyon, evinde kazanarak Rennes ile farkı açmak istiyor. Son maçında Nantes'ı 2-1 mağlup ederek Lyon'un sadece 1 puan gerisine (4. sıra) yerleşen Rennes, bu deplasmandan galibiyetle dönerek rakibini geçmeyi ve Şampiyonlar Ligi potasına girmeyi amaçlıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lyon muhtemel 11: Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Endrick, Tolisso, Moreira, Yaremchuk

Rennes muhtemel 11: Samba, Seidu, Boudlal, Brassier, Merlin, Blas, Rongier, Camara, Al-Taamari, Embolo, Lepaul

LYON - RENNES MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından dikkat çeken yorum! "Derbi rehaveti"
G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Gülistan Doku dosyasına bakanlar susturuldu mu? Tunceli'de Susurluk'u anımsatan şaibeli kaza | Eski savcıların göremediği deliller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28