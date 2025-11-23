Toulouse-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız ...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında heyecan, Toulouse ile Angers arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Ev sahibi Toulouse, iç sahadaki avantajını kullanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Her geçen hafta artan baskıyla birlikte, takım sahaya kazanma hedefiyle çıkacak. Deplasmanda mücadele edecek Angers ise zorlu sahadan puan veya puanlarla dönmenin yollarını arıyor. Peki, Toulouse- Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOULOUSE-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Toulouse-Angers maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

TOULOUSE-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA ?

Municipal Stadyumu'nda oynanacak Toulouse-Angers maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.