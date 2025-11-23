CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Toulouse-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Toulouse ile Angers karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Toulouse 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak Angers ise 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Toulouse-Angers maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Toulouse-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:02 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 10:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toulouse-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Toulouse-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız ...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında heyecan, Toulouse ile Angers arasında oynanacak mücadeleyle doruğa çıkıyor. Ev sahibi Toulouse, iç sahadaki avantajını kullanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Her geçen hafta artan baskıyla birlikte, takım sahaya kazanma hedefiyle çıkacak. Deplasmanda mücadele edecek Angers ise zorlu sahadan puan veya puanlarla dönmenin yollarını arıyor. Peki, Toulouse- Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOULOUSE-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Toulouse-Angers maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

TOULOUSE-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA ?

Municipal Stadyumu'nda oynanacak Toulouse-Angers maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler"
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı...
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi"
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Daha Eski
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50