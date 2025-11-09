Strasbourg - Lille 11'ler | Strasbourg - Lille maçı hangi kanalda?

Strasbourg - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de heyecan, 12. hafta maçlarıyla doruğa yükseldi. Strasbourg, evinde Lille'yi konuk edecek. Ligue 1'de ilk 11 hafta sonunda puan durumunun ilk yedi sırasında bulunan takımların aralarında oynadığı maçlarda en düşük puanda kalan ekip olan ev sahibi, bu maçtan alacağı kritik 3 puan ile zirve yarışına ortak olmak istiyor. Lille ise son hafta Kızılyıldız ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmasının ardından deplasmanda moral depolamak için sahaya çıkacak. İşte Strasbourg - Lille maçı detayları...

Strasbourg - Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg - Lille maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Strasbourg'daki Stade De La Meinau'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Strasbourg - Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Lille maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı François Letexier yönetecek.

Strasbourg - Lille MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Starsbourg: Penders; Doue, Hogsberg, Chilwell; Ouattara, El Mourabet, Barco, Amougou; Paez, Enciso; Panichelli

Lille: Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud