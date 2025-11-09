CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Lorient-Toulouse maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Lorient-Toulouse maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında heyecan dorukta! Lorient, Moustoir Stadyumu'nda Toulouse'u konuk edecek. Bu sezon umduğu başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Lens'a 3-0 kaybetti. Ligde 15 puana sahip Toulouse ise geçtiğimiz hafta Le Havre ile 0-0 berabere kaldı. Yeni bir seri için Lorient'e konuk olacak Carles Martinez Novell'in öğrencileri, üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki Lorient-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:33
Lorient-Toulouse maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Lorient-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Moustoir Stadyumu'nda Lorient, sahasında Toulouse'u ağırlayacak.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ev sahibi Lorient, geçtiğimiz hafta Lens deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle moral kaybı yaşadı. Ligde çıkış arayan turuncu-siyahlılar, bu kez taraftarı önünde kötü gidişe son vermek istiyor.

Konuk ekip Toulouse ise 15 puanla orta sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Le Havre karşısında golsüz beraberlikle sahadan ayrılan Carles Martinez Novell'in öğrencileri, Lorient deplasmanında kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte Loreint-Toulouse maçının canlı yayın bilgileri...

Lorient-Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lorient-Toulouse maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Fransa Ligue 1'de dengeleri değiştirebilecek öneme sahip karşılaşma, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Lorient-Toulouse MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Toulouse maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Moustoir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Hakim Ben El Hadj düdük çalacak.

