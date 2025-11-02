Rennes Strasbourg maçı CANLI izle! Rennes Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes ile Strasbourg, Fransa Ligue 1'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar, "Rennes - Strasbourg maçı canlı izleme linki nedir?" ve "maç saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İki takım da lige iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Peki Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Futbolseverler, canlı yayın linki ve maçın oynanacağı stadyum detaylarını merak ediyor. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve skor takibi haberimizde yer alıyor.

RENNES - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Rennes ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

PUAN DURUMU (10. HAFTA SONU İTİBARIYLA)

1️⃣ PSG – 21 Puan

2️⃣ Monaco – 20 Puan

3️⃣ Marsilya – 19 Puan

4️⃣ RC Strasbourg – 19 Puan

5️⃣ Lyon – 19 Puan

6️⃣ Lens – 19 Puan

7️⃣ Lille – 17 Puan

8️⃣ Nice – 17 Puan

9️⃣ Toulouse – 14 Puan

🔟 Rennes – 12 Puan

👉 Rennes, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 12 gol atarken kalesinde 16 gol gördü. RC Strasbourg ise 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. 21 gol atan Strasbourg, 12 gol yedi ve 19 puan topladı.

