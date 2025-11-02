Rennes Strasbourg maçı CANLI izle! Rennes Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rennes - Strasbourg maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Taraftarlar, maçın canlı yayın bilgilerini ve Rennes - Strasbourg canlı izleme linkini araştırıyor. Maçın detayları, ilk 11’ler ve canlı anlatım bilgileri haberimizde!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:34
Rennes ile Strasbourg, Fransa Ligue 1'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar, "Rennes - Strasbourg maçı canlı izleme linki nedir?" ve "maç saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İki takım da lige iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Peki Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Futbolseverler, canlı yayın linki ve maçın oynanacağı stadyum detaylarını merak ediyor. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve skor takibi haberimizde yer alıyor.

Rennes - Strasbourg maçını takip etmek için tıklayınız.

RENNES - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Rennes ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

PUAN DURUMU (10. HAFTA SONU İTİBARIYLA)
1️⃣ PSG – 21 Puan
2️⃣ Monaco – 20 Puan
3️⃣ Marsilya – 19 Puan
4️⃣ RC Strasbourg – 19 Puan
5️⃣ Lyon – 19 Puan
6️⃣ Lens – 19 Puan
7️⃣ Lille – 17 Puan
8️⃣ Nice – 17 Puan
9️⃣ Toulouse – 14 Puan
🔟 Rennes – 12 Puan

👉 Rennes, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 12 gol atarken kalesinde 16 gol gördü. RC Strasbourg ise 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. 21 gol atan Strasbourg, 12 gol yedi ve 19 puan topladı.

