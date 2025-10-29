CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 RC Strasbourg-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? RC Strasbourg-Auxerre maçı CANLI izle!

Strasbourg, ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Konuk takım Auxerre ise son dört maçının üçünü kaybederek zor günler geçiriyor. Bu maç, her iki takım için de puan toplama ve moral kazanma açısından büyük önem taşıyor. Fransa Ligue 1’de RC Strasbourg, Çarşamba günü Stade de la Meinau’da Auxerre’i konuk ediyor. Peki, RC Strasbourg – Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? RC Strasbourg-Auxerre maçı CANLI izle!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:49 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:50
Strasbourg, ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, Auxerre son dört maçının üçünde yenildi ve bu karşılaşmada deplasmanda sürpriz yapmaya çalışacak. Maç, her iki takım için de puan kazanma ve moral toplama açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, RC Strasbourg – Auxerre maçını canlı izlemek için yayın saatini ve kanal bilgisini kontrol edebilir. Ayrıca maç sırasında gol ve skor gelişmelerini online olarak takip ederek heyecanı anlık yaşayabilirler. RC Strasbourg-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? RC Strasbourg-Auxerre maçı nasıl izlenir? RC Strasbourg-Auxerre maçı CANLI izle!

RC STRASBOURG - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RC STRASBOURG - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg Alsace-Auxerre maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg'un muhtemel ilk 11'i: Penders, Omobamidele, Hogsberg, Sarr; Moreira, Barco, Mourabet, Ouattara, Doue, Enciso, Panichelli

Auxerre'nin muhtemel ilk 11'i: Leon, Sierralta, Senaya, Mensah, Akpa, Danois, Azzouzi, Casimir, Namaso, Mara, Sinayoko

