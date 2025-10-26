Angers-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Angers, sahasında Lorient'ı konuk edecek. 6 puanla 17. sırada yer alan Angers, 8 puanla 14 sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Lorient ise alt sıralardan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Angers-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANGERS-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Angers-Lorient maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.