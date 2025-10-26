CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Angers-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Angers ile Lorient karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğduran ilgilendiren karşılaşmada 6 puanlı Angers, sahasında 8 puana sahip Lorient karşısında hata yapmak istemiyor. Deplasman takımı ise kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Angers-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:32
Angers-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Angers, sahasında Lorient'ı konuk edecek. 6 puanla 17. sırada yer alan Angers, 8 puanla 14 sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Lorient ise alt sıralardan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Angers-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANGERS-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Angers-Lorient maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'da Nelsson gelişmesi! Opsiyonu...
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide...
Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
