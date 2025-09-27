Toulouse - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Toulouse - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Toulouse,evinde Nantes'i ağırlayacak. Stadium de Toulouse'da (Municipal) oynanacak karşılaşmada Benoit Bastien düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Toulouse - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse - Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Toulouse - Nantes maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse - Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Donnum, Casseres, Sauer, Methalie; Hidalgo, Magri, Gboho

Nantes: Lopes; Amian, Awaziem, Radakovic, Cozza; Mwanga; Lahdo, Lepenant, Leroux, Abline; Mohamed