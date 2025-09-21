CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya-PSG maçı izle | Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Marsilya-PSG maçı izle | Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya ile PSG karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Marsilya-PSG maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 12:35
Marsilya-PSG maçı izle | Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Marsilya-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Marsilya ile PSG, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Marsilya-PSG maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Marsilya-PSG maçı 21 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Velodrome Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli, Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Kondogbia, Gomes, Weah, Nadir, Greenwood, Aubameyang

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Mayulu

