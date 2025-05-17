Lyon - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Lyon ile Angers kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Angers maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

LYON - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Cherki, Veretout; Almada, Mikautadze, Lacazette

Angers: Fofana; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Rao-Lisoa, Khaled, Courcoul, Allevinah, Abdelli; Lepaul

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