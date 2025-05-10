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Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Toulouse ile Lens 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:51
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Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Toulouse ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Lens maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

TOULOUSE - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; Sidibe, Cresswell, Canvot; Kamanzi, Casseseres Jr, Sierro, Donnum; Gboho, King, Magri

Lens: Ryan; Gradit, Bah, Medina; Ojediran, Mendy, Zaroury, Thomasson, Machado; Koyalipou, Diouf

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