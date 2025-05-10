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Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Brest ile Lille 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:58
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Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Brest ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Lille maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

BREST - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, N'Diaye, Haidara; Camara, Lees-Melou, Doumbia; Del Castillo, Pereira-Lage, Ajorque

Lille: Chevalier; Meunier, Mandi, Ribeiro, Ismaily; Haraldsson, Bentaleb, Andre, Fernandez-Pardo; Sahraoui, David

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