Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Brest ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Lille maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

BREST - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, N'Diaye, Haidara; Camara, Lees-Melou, Doumbia; Del Castillo, Pereira-Lage, Ajorque

Lille: Chevalier; Meunier, Mandi, Ribeiro, Ismaily; Haraldsson, Bentaleb, Andre, Fernandez-Pardo; Sahraoui, David

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