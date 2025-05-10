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Haberler Fransa Ligue 1 Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Angers ile Strasbourg 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:13
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Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Angers ile Strasbourg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Strasbourg maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

ANGERS - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Fofana; Arcus, Lefort, Bamba, Hanin; Courcoul, Belkhdim; Ferhat, Abdelli, Raolisoa; Lepaul

Strasbourg: Petrovic; Doue, Doukoure, Sarr; Bakwa, Santos, Barco, Moreira; Lemarechal, Diarra; Emegha

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