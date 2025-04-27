Marsilya-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 31. haftada Marsilya-Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya-Brest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya-Brest maçı 27 Nisan Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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