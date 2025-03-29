Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Reims - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Reims ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Marsilya maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

REIMS - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Reims: Diouf; Sekine, Okumu, Kipre, Akieme; Gbane, Atangana, Am Kone; Ito, Ibrahim, Nakamura.

Marsilya: Rulli; Lirola, Balerdi, Cornelius; Luis Henrique, Bennacer, Kondogbia, Dedic; Greenwood, Gouiri, Rabiot.

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