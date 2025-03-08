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Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Rennes ile PSG 25. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:12
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Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 25. haftada Rennes ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES-PSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes-PSG maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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