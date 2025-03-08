Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Rennes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 25. haftada Rennes ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES-PSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes-PSG maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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