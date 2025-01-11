Stade Reims - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Stade Reims - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. haftada Stade Reims - Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stade Reims - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STADE REIMS - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stade Reims - Nice maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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