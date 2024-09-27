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Haberler Fransa Ligue 1

Le Havre - Lille OSC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Le Havre - Lille OSC karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Lille OSC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 15:07
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Le Havre - Lille OSC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Le Havre - Lille OSC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de mücadele başlıyor. Le Havre - Lille OSC karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Lille OSC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Le Havre - Lille OSC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Lille OSC maçı 28 Eylül günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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