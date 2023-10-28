Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Lens ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:40
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Lens - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Lens ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Nantes maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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