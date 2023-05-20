Haberler Fransa Ligue 1 Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan 36. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Lille sahasında Olympique Marsilya'yı ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30
Lille-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Lille sahasında Marsilya'yı ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor...

LILLE-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in sahasında Marsilya'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Chevalier - Diakite, Fonte, Aleksandro, Ismaily - Andre, A. Gomes- Bamba, Cabella, David - Weah.

Marsilya: Lopez - Rongier, Balerdi, Kolasinac - Tavares, Guendouzi, Veretout, Clauss - Malinovskyi, Cengiz Ünder - Sanchez.

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