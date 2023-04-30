Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Reims maçı 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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CLERMONT - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Wieteska, Caufriez, Ogier, Zeffane, Allevinah; Gonalons, Gastien, Cham, Rashani; Kyei

Reims

Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Cajuste, Matusiwa, Zeneli; Ito, Balogun, Flips