Haberler Fransa Ligue 1 Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Reims karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 10:00
Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Reims maçı 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

CLERMONT - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont
Diaw; Wieteska, Caufriez, Ogier, Zeffane, Allevinah; Gonalons, Gastien, Cham, Rashani; Kyei

Reims
Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Cajuste, Matusiwa, Zeneli; Ito, Balogun, Flips

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartına bomba yorum! "Psikoloğa gitmesi gerekiyor..."
4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...
Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme!
Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Oyuncularını böyle uyardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marsilya - Auxerre maçı hangi kanalda?
PSG - Lorient maçı hangi kanalda?
İstanbul barajları doluluk oranı 30 Nisan 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Troyes - Nice maçı hangi kanalda? Troyes - Nice maçı hangi kanalda? 09:47
Derbi öncesi çarpıcı detay! G.Saray Beşiktaş'ı yenerse... Derbi öncesi çarpıcı detay! G.Saray Beşiktaş'ı yenerse... 09:37
Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:36
Rennes - Angers maçı hangi kanalda? Rennes - Angers maçı hangi kanalda? 09:26
Bjelica onay verdi! Bedavaya geliyor Bjelica onay verdi! Bedavaya geliyor 09:21
Clermont - Reims maçı hangi kanalda? Clermont - Reims maçı hangi kanalda? 09:15
Daha Eski
F.Bahçe maçı sonrası olay sözler! "55 milyon Beşiktaş taraftarı..." F.Bahçe maçı sonrası olay sözler! "55 milyon Beşiktaş taraftarı..." 09:07
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! 00:51
F.Bahçe Sivas'ta 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu F.Bahçe Sivas'ta 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:51
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Ambulansla çıktı F.Bahçe'de sakatlık şoku! Ambulansla çıktı 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:51
F.Bahçe Sivas'ta kazandı! F.Bahçe Sivas'ta kazandı! 00:51