Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Montpellier ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Montpellier - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLIER - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Rennes maçı 23 Nisan Pazar günü saat 18.05'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MONTPELLIER - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Montpellier
Lecomte; Sacko, Jullien, Kouyate, Sylla; Ferri, Chotard; Nordin, Savanier, Wahi; Khazri

Rennes
Mandanda; Traore, Omari, Theate, Meling; Tait, Ugochukwu, Bourigeaud; Doku, Kalimuendo, Gouiri

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