PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Rennes maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.05'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

MONTPELLIER - CLERMONT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Pembele, Pereira, Bitshiabu, Mendes; Vitinha, Verratti, Zaire-Emery, Ruiz; Messi, Mbappe

Rennes

Mandanda; Traore, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Majer, Toko Ekambi; Gouiri, Kalimuendo