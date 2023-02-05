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Marsilya Nice: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Marsilya, evinde Nice ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Nice 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 01:16
Marsilya Nice: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Nice, Marsilya ile deplasmanda karşılaştı.

Marsilya'nın sahasında oynanan maçı Nice 3-1 kazandı. Nice'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Diop, 44. dakikada Laborde ve 85. dakikada Brahimi kaydetti.

Marsilya'nın tek golü 60. dakikada Malinovskyi'den geldi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Marsilya ligde 11 maç sonra mağlup olurken, Nice üst üste 3. galibiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Nice puanını 34'e çıkardı. Marsilya ise 46 puanda kaldı.

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